عودة الأمطار الأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال 6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال 6 أيام مقبلة بداية من غد الجمعة وحتى الأربعاء.

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

الجمعة

فرص أمطار خفيفة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح" على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري ""كفرالشيخ، البحيرة" على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة 40% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين

شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء

شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، مطروح، بلطيم، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح" على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.