"الوطنية للتدريب" تطلق برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالأمس الأربعاء 16 ديسمبر برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة، ويُعد واحدًا من حزمة البرامج التي تقدمها الأكاديمية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فسيتم تدريب 93 من مستشاري مجلس الدولة المصري لمدة 15 يوما داخل مقر الأكاديمية الوطنية.

وحرصت الأكاديمية الوطنية للتدريب على إعداد برنامج تدريبي يتلاءم مع الخلفيات العلمية والعملية للمستشارين، ويعتمد المحتوى على عدة محاور هامة منها مهارات العرض والتقديم، والذكاء العاطفي والاجتماعي، وإدارة الأزمات، ومهارات التفاوض والتواصل الفعال، وتسويق الذات، وكيفية بناء فرق العمل، والمراسم والبروتوكولات، والمكاتبات الرسمية وكتابة التقارير، وكذلك المالية العامة لغير المتخصصين وتشمل السياسات المالية والنقدية، والموازنة العامة للدولة، ورؤية مصر 2030، والتخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، ومحور الأمن القومي، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام.