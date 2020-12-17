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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة على الكثير من الأماكن الشمالية.
وقالت الهيئة، عبر صفحتها على فيسبوك، منذ قليل: "نتيجة لذلك تكون الفرص الأقوى لسقوط الأمطار على المدن المطلة على الساحل الشرقي للبلاد ولكن تظل الفرصة موجودة على الأماكن التي يوجد بها تكونات كثيفة للسحب قد يتساقط منها الأمطار الخفيفة".
واختتمت الهيئة: "واليوم يعتبر تحسن نسبي للأحوال الجوية على كافة الأنحاء".
كانت هذه تفاصيل خبر الآن.. تكاثر للسحب المنخفضة وفرص أقوى للأمطار على هذه المناطق "خرائط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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