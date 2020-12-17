المعاهد الأزهرية تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، مواعيد امتحانات النقل والشهادات بالأزهر للعام الدراسي الحالي "2020– 2021" لجميع المراحل "ابتدائي– إعدادي– ثانوي".
وتبدأ امتحانات النقل لصفوف الابتدائي من 2 يناير حتى 5 يناير، والنقل الإعدادي من 6 يناير حتى 12 يناير، والشهادتين الابتدائية والإعدادية من 14 يناير حتى 22 يناير، فيما تبدأ امتحانات النقل الثانوي مع نقل الثانوي البعوث والعلوم الإسلامية اعتبارا من 23 يناير.
وأكدت جداول الامتحانات التي وضعها القطاع أن الامتحان التجريبي للشهادة الثانوية الأزهرية (معهد العلوم الإسلامية) ستبدأ اعتبارا من السبت 23 يناير حتى الاثنين الأول من فبراير.
كانت المعاهد الأزهرية قد أعلنت عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث شملت الإجراءات تواجد 12 طالبا فقط بكل لجنة، ومنع الدخول للجنة بدون كمامة مع توفيرها للطلاب على أبواب اللجان، وتواجد طبيب لكل لجنة، وتوزيع المطهرات وتطهير ورق الأسئلة.
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