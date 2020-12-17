بعد قبول 1200 هذا العام.. ما هي مزايا ومهام خريجي "الحقوق" الملتحقين بكلية الشرطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، قبول 2806 طلاب في كلية الشرطة هذا العام بينهم 1200 من خريجي كلية الحقوق.

ويُعيَّن خريج الحقوق ضابطًا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وبما يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

وأكد المحامي محمد سالم، أن التقسيم الإداري بالنسبة لخريجي الشرطة من طلاب الحقوق سيختلف عن التقسيم الخاص بالخريجين الأصليين من أكاديمية الشرطة، حيث سيتولون مهام مختلفة داخل جهاز الشرطة.

وأضاف سالم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": يتم الإسناد إلى هؤلاء الخريجين الأعمال الأمنية، ومجموعة من المهام الأمنية المتطورة التي دخلت ضمن عمل وزارة الداخلية.

وأوضح أن خريجي الشرطة من الحاصلين على مؤهل الحقوق، يكون لديهم الخبرة الكافية لتولي مهام خاصة بالتحقيقات القانونية في القضايا، وكذلك تحرير المحاضر، باعتبارها أكثر تعمقًا في دراسة مواد القانون، عكس طلاب الشرطة الأصليين الذي يتم التركيز في دراستهم على المواد الشرطية في الأساس.

أشار إلى أن خطوة تخصيص طلاب الحقوق داخل أكاديمية الشرطة من شأنها أن تسد أي ثغرات قانونية محتملة الحدوث في المستقبل، وبالتالي تسمح هذه الخطوة لجهاز الشرطة بالاعتماد على كفاءات وكوادر على دراية تامة بكافة المواد القانونية.

لفت إلى أن وزارة الداخلية تطور مواردها البشرية، خلال الفترة الراهنة لمواكبة التطور المستهدف داخل جهاز الشرطة، حيث يحصل خريج الحقوق على كل العلوم الأمنية الشرطية، داخل الأكاديمية كما يتم فتح الباب أمامه لإمكانية دراسات عليا.

ويتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها؛ رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضباط وأسرهم، رعاية رياضية "بالاشتراك مع نوادي الشرطة على مستوى الجمهورية"، رعاية اجتماعية، "المصايف- الحج- العمرة- الرحلات- إلخ"، رعاية ثقافية "السماح بالدراسات العليا والبعثات".

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بأن اختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة سواء من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية وقسم الضباط المتخصصين تتم وفق أحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية دون تدخل العنصر البشري، مشيرًا بان المتقدمين خلال مراحل الاختبارات تتم بالشكل الحديث بإجمالي 55026 طالبًا، وخاض المتقدمين المراحل الاختيارات بكل شفافية.

وسيتم الاتصال بالطلاب المقبولين أو إرسال رسائل على هواتفهم ليعقبها إنهاء إجراءات الانضمام إلى صفوف حراس الوطن.