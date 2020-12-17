شرطة التموين تضبط 1154 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1154) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم ) بمحافظة القاهرة، بحوزته (2,16 طن "مصنعات لحوم دواجن") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتُشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحر الأحمر، بحوزته (1٫3 طن مصنعات لحوم ودواجن "لانشون") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.