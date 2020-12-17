إحباط ترويج 25 طن نشا وأرز مجهول المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، (مالك مصنع للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، بحوزته (19٫73 طن "نشا خام – سميد") معبأة داخل شكائر وعبوات وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
كما ضبطت شرطة التموين بالمنوفية (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص )، بحوزته (5 طن أرز أبيض) بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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