شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية» يوجه بتشكيل لجان لتوفيق «المنازعات» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الاجتماع الدوري لمجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الخميس، الحساب الختامي للسنة المالية الماضية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بغرفة البحر الاحمر بحضور رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات كما تم التصديق على المحضر السابق للاجتماع ومناقشة خطاب وزاره التجارة والصناعة بشأن مؤتمر الاستثمار الرابع بالإضافة لبرتوكول التعاون العام للغرف التجارية والمصرف المتحد وبنك مصر.

ووجه المهندس إبراهيم محمود العربي بشأن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والشعب مع وزير المالية وقيادات الوزارة وتشكيل لجان التوفيق للمنازعات بالمحافظات بين الغرف ومديريات الضرائب وكذلك الجمارك بالمحافظات التي يوجد بها جمارك

وأشاد «العربي» بمدن البحر الأحمر وانها تقدم اقتصاديات من حيث التجارة وبدور الغرفة التجارية بالبحر الأحمر في مساعدة التجار والتيسير عليه كما اشاد بالتطور الملحوظ للغرفة التجارية بالبحر الأحمر.