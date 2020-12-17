شكرا لقرائتكم خبر عن «كان يتسلم أوراق ميراث».. وفاة صاحب شركة داخل مجمع محاكم الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي صاحب شركة، الخميس، بشكل مفاجئ أثناء تواجده بمجمع محاكم الاسكندرية لاستلام أوراق ميراث بالطابق الثالث.

تلقى قسم شرطة المنشية بلاغا من حرس مجمع محاكم الإسكندرية يفيد وفاة مواطن داخل محكمة الأحوال الشخصية، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى مقر المحكمة.

وتبين من الفحص وفاة «علاء الدين.إ.ز» 53 سنة، مقيم بطريق الحرية بمنطقة العطارين، شريك ومدير محل بيع نجف وموبيليا، عقب خروجه من جلسة ميراث أمام سلم الطابق الثالث بمجمع المحاكم.

أكد الواقعة عدد من شهود العيان، وحدوث الوفاة بشكل طبيعي ومفاجئ وعدم وجود شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.