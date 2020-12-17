شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة حماية المنيا»: حصر أعداد المعاقين وأطفال الشوارع والمتسربين من التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس خالد عبدالرؤوف رئيس مدينة مطاي شمال بالمنيا، الخميس، اجتماعاً للجنة العامة لحماية الطفل بمركز مطاي، مع عرض ما تم إنجازه من توصيات الجلسات السابقة.

وتضمن الاجتماع مناقشة صحة الطفل وكيفية الحفاظ عليها خاصة من منتجات الباعة الجائلين أمام المدارس وكيفية الحد من هذه الظاهرة، ومناقشة عمالة الأطفال خاصة كسائقين لـ«توك توك» في الآونة الأخيرة، كما تم التأكيد على وضع سياسات عامة للجنة لحل مشاكل الأطفال بالمركز .

وأكد رئيس المركز أهمية اللجنة العامة لحماية الطفل ضرورة تيسير عمل اللجنة، مشيراً إلى أهمية حصر أعداد الاطفال المعاقين وأطفال الشوارع والمتسربين من التعليم تمهيداً للتعامل مع مشاكلهم والعمل على حلها .

حضر الاجتماع ربيع عبدالعظيم نائب رئيس المركز والمقدم محمد محمود مأمور مركز مطاي والدكتور محمود عمر مدير الادارة الصحية بمطاي والدكتور على زيدان مدير التأمين الصحي بمطاي وأمل سيد مدير ادارة التضامن الاجتماعي ومحمد سليمان مدير الادارة التعليمية والدكتور بيتر صبحي مدير الطب الوقائي بمطاي وجمال ابو سمرة ممثل جمعية رسالة ورانيا ابراهيم مدير ادارة الامومة والطفولة بالمجلس.