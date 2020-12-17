شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «البلابيش» يشيعون 6 متوفين من أبنائها في حادث «الأتوبيس» فجرا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الآلاف من أهالى قرية «البلابيش المستجدة» بمركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج، في تشييع ودفن جثامين 6 من أبناء القرية، لقوا مصرعهم مساء أمس في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة ميكروباص تقل الضحايا على الطريق الزراعي الشرقي السريع أمام قرية «الكشح» بدائرة المركز، وأصيب في الحادث 6 آخرين، وشيع الأهالي جثامين الضحايا عقب أداء صلاة فجر اليوم الخميس، حيث خرجت الجثامين تحملها 6 نعوش في موكب جنائزي مهيب خيم معه الحزن على شوارع وطرقات القرية، التي لم يسمع فيها سوى دوي صافرات سيارات الإسعاف التي حملت الجثامين إلى ذويها عقب تصريح النيابة العامة بدفنها، فيما تعالت من داخل المنازل أصوات صرخات ونحيب النساء والأطفال، حزنا وألما على فراق ذويهم.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الضحايا كانوا يعملون بمحافظة مطروح في مجال المعمار والبناء، وأنهم متغيبين عن قريتهم وذويهم منذ ما يقرب من شهر، من أجل توفير لقمة العيش، وأنهم استقلوا سيارة ميكروباص فور انتهاء عملهم لعودتهم إلى أسرهم وذويهم، ولكن القدر لم يمهلهم، ووقع الحادث على بعد مسافة تزيد عن كيلو واحد قبل وصولهم إلى قريتهم.

وأمرت النيابة العامة بمركز دارالسلام، بانتداب المهندس الفني للمرور لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسبابه، وصرحت بدفن جثامين المتوفين بعد تسليمها لذويهم نظرا لعدم وجود شبهة جنائية، وطلبت محضر تحريات المباحث حول الحادث، وباشرت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد حلمى، المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج.

وقال الدكتور حمدى سعد، مدير مستشفي سوهاج الجامعي، أنه جرى نقل 6 مصابين في الحادث إلى المستشفى، وجرى على الفور إعلان حالة الطوارىء، وتم تقديم العلاج وعمل الإسعافات اللازمة لهم، وجميعهم حالتهم مستقرة باستثناء حالة واحدة لمصاب بارتشاح في المخ وكسور في الجسم، وتم وضعه تحت أجهزة التنفس الصناعي بقسم الرعاية المركزة، لافتا إلى أن باقي المصابين حالتهم الصحية مستقرة وجميعهم بهم كسور وجروح متفرقة.

وكان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة دارالسلام، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي السريع أمام قرية «الكشح» بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وقوات الحماية المدنية، و8 سيارات إسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «ميكروباص» قيادة عصفور. أ. ع «45 سنة – سائق» ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة التخطي الخاطئ، واصطدم باتوبيس نقل عام قنا تابع لشركة الصعيد للنقل والسياحة، قيادة ربيع. م. م «45 سنة – سائق» ويقيم بقنا، وقد نتج عن الحادث مصرع كل من: حاتم فريد «35 سنة- عامل»، وأحمد البس جاد «19سنة- عامل»، وفارس على «43 سنة- عامل»، ووليد محمد أمين «24 سنة- عامل»، والأنور على غلاب «50 سنة- عامل»، وحسام الأنصاري «24 سنة- طالب»، وإصابة قائد السيارة الأولى و5 أشخاص آخرين، من بينهم 3 من محافظة قنا، بإشتباه كسور ونزيف داخلي وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفتي دار السلام المركزي، وسوهاج الجامعي، وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية.