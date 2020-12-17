شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير تناقش «المخاطر المهنية» بمصنع قصب سكر أرمنت بجامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نوقشت بجامعة أسيوط، رسالة ماجستير بعنوان «المعلومات والممارسات المبلغة للعاملين فيما يتعلق بمخاطرهم المهنية بمصنع قصب السكر في محافظة الأقصر»، المقدمة من ابنة محافظة الأقصر الباحثة مريم فراج مكي أحمد، المعيدة بكلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، للحصول على درجة الماجستير في تمريض صحة المجتمع.

وتشكلت لجنة الإشراف من كل أ.م.د أسماء كمال حسن الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض بجامعة أسيوط، والدكتورة صفاء ربيع عثمان المدرس بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض بجامعة أسيوط، وعقدت لجنة المناقشة بعضوية كل من أ.د/ أحمد محمد محمود حاني أستاذ الصحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط، وأ.م.د أسماء كمال حسن، وأ.م.د نجلاء سعد عبدالعاطي الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض بجامعة أسيوط.

واستهدفت الدراسة تقييم معلومات عمال مصنع قصب السكر بأرمنت بأخطارهم المهنية، وتحديد مخاطر الصحة المهنية لدى العمال، وتقييم المماراسات المبلغة فيما يتعلق بمعدات الحماية الشخصية، واستعرضت الباحثة خلال الدراسة زراعة قصب السكر، ومراحل انتاح السكر، والمنتجات الثانوية لصناعة معالجة السكر، والمخاطر التي يتعرض لها عمال قصب السكر، والمشاكل الصحية التي يتعرض لها عمال قصب السكر، والصحة والسلامة المهنية، وأدوات الوقاية الشخصية، ودور تمريض الصحة المهنية.

وتم إجراء الدراسة بمصنع قصب السكر في أرمنت بمحافظة الأقصر، حيث بلغ حجم العينة عدد 541 عاملاً، وتم توزيع حجم العينة بشكل متناسب حسب عدد العاملين في أقسام التفريغ والطحن والمراجل والتبخير وعنبر الطبخ وعنبر الكبريت وتعبئة السكر والصيانة وتوربينات القوى. وحصلت الرسالة على درجة الماجستير بتقدير امتياز، حيث أنها أول رسالة تتناول المخاطر المهنية بمصنع قصب السكر بأرمنت والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1869م.