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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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تحرير 8 محاضر في حملة على الأسواق ومحطات الوقود بسفاجا

تابعت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا اليوم الخميس ، أعمال إدارة التموين بسفاجا وحملاتها علي الأسواق

أوضحت رئيس المدينة، أن الإدارة نفذت حملة تفتيش اليوم علي محطات تموين السيارات ومحلات بيع زيوت السيارات وايضا التفتيش علي المحلات العامة والأسواق.

وأضافت المغربي، أن الحملة أسفرت برئاسة خالد مطاوع مدير المواد البترولية بالمديرية عن تحرير 5 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و محضرين عدم حمل شهادة صحية ومحضر عدم وجود رخصة تشغيل لمحطة تموين السيارات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وشددت رئيس المدينة، على استمرار حملات التفتيش على محطات الوقود والمحال التجارية والمخابز والتجار التموينيين، وذلك فى إطار حملات التفتيش على الأسواق لضبط حركة البيع والشراء وإحكام السيطرة على الأسعار وتطبيق القانون على المخالفين.