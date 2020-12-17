شكرا لقرائتكم خبر عن «نشأت معبد» قائمًا بأعمال رئيس مركز ومدينة «إهناسيا» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، القرار رقم 1249 بتكليف «نشأت معبد عبدالفهيم» نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بالقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة، لحين صدور تعليمات أخرى، وذلك خلفًا لـ«يحيى ياسين» رئيس الوحدة المحلية الذي بلغ السن القانونية للتقاعد.

وكان محافظ بني سويف، كّرم، أمس، المحاسب يحيى ياسين رئيس مركز ومدينة اهناسيا، لبلوغه سن التقاعد، وتقديرا لجهوده المخلصة خلال الفترة التي قضاها رئيسا للوحدة وجهوده الواضحة في الدفع بخطة المحافظة التنموية والخدمية.

حيث أهداه المحافظ درع المحافظة، مثنيا على فترة توليه المسؤولية بمركز ومدينة اهناسيا، وأنها اتسمت بالعمل المخلص والجاد والفعالية في التعامل مع كافة الملفات الخدمية والتنموية بدائرة المركز، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في حياته المقبلة

ومن جانبه وجه رئيس المدينة "يحيى ياسين" للشكر للمحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة الطيبة، معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها تحت قيادته والتي شهد فيها حرص المحافظ على النهوض بالمحافظة في شتى المجالات، والمتابعة اللحظية لكل صغيرة وكبيرة في دولاب العمل التنفيذي والخدمي، موجها الشكر لكل زملائه التنفيذيين الذين كانوا خير عون وصاحب خلال فترة عمله، حيث أن الجميع يعمل تحت قيادة المحافظ بروح الفريق الواحد من أجل المصلحة العامة.