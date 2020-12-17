شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: «مشروعك» وفر 900 ألف فرصة عمل بقروض 16.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى توجيهات الرئيس المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أية عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الخميس، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، ساهم في توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من 158 ألف مشروعاً صغير ومتوسطاً بقروض 16,5 مليار جنيه، مشدداً على القائمين على (مشروعك) باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج الى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

واوضح شعراوي، أن (مشروعك) يعمل في إطار مبادرة البنك المركزى التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لاتتعدى 5 %، مؤكداً تشجيع الوزارة لاقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ومساهمتها في معالجة مشكلتى الفقر والبطالة من ناحية أخرى.