شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تطلق مسابقة مجلة "نور" للأطفال عن أخلاق السيد المسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مسابقة "المسيحية في الإسلام"، بمناسبة قرب احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، تتضمن فكرة المسابقة 4 أسئلة حول أخلاق السيد المسيح -عليه السلام-، ومكانة السيدة مريم -عليها السلام-، وحقوق السيد المسيح -عليه السلام-، ومعاملة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- لأتباع المسيحية، كما ذُكرت في القرآن.

وتتطلب المسابقة من الطفل البحث العميق في آيات القرآن للإجابة عليها، بما يساعده على تدبر القرآن الكريم، والتأكيد على أهمية احترام المسيحية والأديان السماوية الأخرى، على ألا تزيد الإجابة عن 15 صفحة.

وقال عبد المنعم حسين -نائب رئيس تحرير المجلة-: إن المسابقة تهدف إلى توعية أطفال المسلمين بمكانة السيد المسيح، وهي رسالة إلى إخواننا الأقباط؛ للدلالة على الوحدة والتسامح، والتأكيد على دور الأزهر الشريف في غرس الأفكار النبيلة في الأجيال الصغيرة.

يتم اختيار الفائزين عن طريق لجنة مشكلة برئاسة الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في يناير المقبل، بالتزامن مع ذكرى ميلاد السيد المسيح، ويمنح الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى مبالغ مالية وشهادات تقدير.