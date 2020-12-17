شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعقم مستشفيات الحميات والصدر والرمد ومعهد القلب بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة محافظة الجيزة منذ قليل، حملات تطهير وتعقيم شملت مستشفيات حميات إمبابة والمنيرة والصدر ومعهد القلب والتحرير العام ورمد إمبابة بحى شمال الجيزة، وشملت الحملة عدد كبير من شوارع الحى.

وأشرف اللواء أشرف بكر، رئيس حى شمال الجيزة على حملة مكبرة اليوم لتطهير الشوارع والمنشآت لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع هيئة النظافة والطب البيطرى والزراعة وسوق الجملة وحى الوراق، بحضور أمير عباس ورمضان عمارة، نواب رئيس الحى ووسام أبو الفضل مدير إدارة البيئة ومسئولي القطاعات المشاركة.

كما بدأت أجهزة محافظة الجيزة، في تنفيذ حملات تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة يشترك فيها "الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطرى والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن الحملات تقام فى الفترة من يوم 15 وحتى يوم 27 من الشهر الحالى وسوف يتم تجديدها دورياً وستكون على مرحلتن لضمان وصولها لكافة قطاعات المحافظة حيث تشمل المرحلة الأولى أحياء العمرانية، شمال الجيزة، بولاق الدكرور، الهرم، الوراق والمرحلة الثانية بأحياء العجوزة، الدقى، الطالبية، جنوب، المنطقة الصناعية بالإضافة إلى مراكز ومدن منشأة القناطر، أوسيم، كرداسة، أبو النمرس، الحوامدية، البدرشين، العياط، الصف، أطفيح، الواحات البحرية.

وأشار المحافظ، إلى أن المنشآت التى سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق وأسواق الماشية والكنائس والأديرة والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والأماكن السكنية التى بها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومى لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التى تم تحديدها بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.