بروتوكول تعاون بين الهيئة الإنجيلية وكلية زراعة بنها لتحسين معيشة العاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بروتوكول تعاون مع كليه الزراعة بمشتهر جامعة بنها، للتعاون المشترك فى كافة الخدمات التى تقدمها الجامعة علميًّا واجتماعيًّا للمجتمع بمحافظة القليوبية. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن توقيع البروتوكول الذى تم أمس، يأتى فى إطار مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات فى المناطق الريفية والحضرية من العاملات فى القطاع غير الرسمى، استكمالًا لتحقيق بيئة عمل آمنة تتحقق فيها معايير وجودة العمل من أجل حياه أفضل، من خلال خطة مستقبلية للعمل بمحافظة القليوبية.

توقيع البروتوكول

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