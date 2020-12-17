شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية من أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة السواحل تمتد للقاهرة الكبرى، حيث شهدت أغلب المحافظات أمطار غزيرة ورعدية أحيانا امتدت متوسطة على القاهرة الكبرى صباح اليوم.

وينشر ”الخليج 365” فى نقاط مبسطة تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، كما يلى:

- انحسار الأمطار على السواحل الشمالية

- فرص الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة وغير مؤثرة

- عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية

- توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة: (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

- أمطار خفيفة على: (رشيد - بلطيم - الاسكندرية - مطروح)

- يوم الجمعة والسبت تقل فرص الأمطار

- استمرار الشبورة الكثيفة يومى الجمعة والسبت