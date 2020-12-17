شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستعد لاستضافة مشجعى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصر للطيران فى بيان لها اليوم الخميس، جاء فيه من منطلق دور مصر للطيران الوطني والمجتمعي تحت رعاية وزارة الطيران المدني، من خلال رعايتها للعديد من الأحداث والمناسبات الدولية التي تنظمها مصر في مختلف المجالات، تستعد مصر للطيران لاستقبال مشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020 المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 13 -31 يناير 2021.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قائلا: "تقوم فرق العمل بمصر للطيران حالياً من مختلف التخصصات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستعدادا لإستقبال البطولة وتسهيل كافة الإمكانيات في سبيل إنجاح الحدث بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتم إطلاق حملة دعائية للإعلان و الترويج للبطولة علي متن الطائرات واتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية".

كما صرح الطيار عمرو ابو العينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية انه تم الاعداد المسبق لمشاركة مصر للطيران في الحدث من خلال وضع شعار البطولة علي متن طائرات مصر للطيران وعلي مقاعد الطائرة Head Reast وكذلك جاري دراسة إختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين علي الحدث.

من ناحية أخري، يقوم القطاع السياحي بمصر للطيران "الكرنك" بطرح برامج سياحية للمشجعين من خلال توفير تذاكر الطيران والإقامة والإنتقالات وكذلك تذاكر المباريات ضمن البرنامج المتكامل المقدم لهم بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإجراءات الحصول علي تأشيرة الدخول لمصر وغيرها من إجراءات السفر والوصول للمشاركة في الخروج بأفضل تنظيم للبطولة التي تعد أول بطولة عالمية تعقد في ظل جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن مصر للطيران أطلقت حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء الاستعداد لاستقبال ضيوف ومشجعي مصر المشاركين في هذه البطولة، والتي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطلقها مصرللطيران بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة.