شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تصرف 20 ألف جنيه مكافأة لعلمائها الفائزين فى قائمة ستانفورد الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بصرف مكافأة تميز قدرها 20 ألف جنيه لأعضاء هيئة التدريس الواردة أسماؤهم ضمن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية ضمن أفضل 2% من علماء العالم.

وتضم قائمة علماء جامعة عين شمس، الدكتور أشرف فوزى، الأستاذ بقسم النساء والتوليد، والدكتور على محمد زكى الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى بكلية الطب، والدكتور سيد ثابت، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والدكتور عادل محمد عوض، الأستاذ بقسم الفيزياء، والدكتور عبد الله سامى، المدرس بقسم الحشرات بكلية العلوم، والدكتور محمود النحاس الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية التربية.

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس، قراراً بصرف مكافأة تميز قدرها 20 ألف جنيه تصرف لمرة واحدة لأعضاء هيئة التدريس الواردة أسمائهم ضمن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية وهم: الدكتور أحمد حامد سالم الأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الاكلينيكية، والدكتور محمد أحمد أمين، الأستاذ بكلية الهندسة.

كما أصدر قراراً بصرف مكافأة تميز قدرها 15 ألف جنيه شهريا لمدة عام لأعضاء هيئة التدريس الواردة اسمائهم ضمن تصنيف جامعة ستانفورد، وقراراً بصرف مكافأة تميز قدرها 15 ألف جنيه تصرف لمرة واحدة للدكتور خالد ابوزيد الأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة.

جدير بالذكر أنه قد صدر قرار للدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بضم علماء الجامعة الذين اختيروا ضمن أفضل علماء العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية إلي مجلس جامعة عين شمس البحثي.