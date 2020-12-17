شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، الكشوف الأولية لأسماء الأطباء المرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين لعام 2020 – 2021، وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية القاهرة 10 أطباء، بينما ترشح على لعضوية النقابة الفرعية القاهرة فوق السن 13 طبيب، وترشح على عضوية النقابة الفرعية القاهرة تحت السن 6 أطباء، فيما وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية الجيزة طبيبان، وعلى لعضوية النقابة الفرعية الجيزة فوق السن 6 أطباء، وترشح على عضوية النقابة الفرعية الجيزة تحت السن 4 أطباء.