نقابة البيطريين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، الكشوف الأولية لأسماء الأطباء المرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين لعام 2020 – 2021، وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية القاهرة 10 أطباء، بينما ترشح على لعضوية النقابة الفرعية القاهرة فوق السن 13 طبيب، وترشح على عضوية النقابة الفرعية القاهرة تحت السن 6 أطباء، فيما وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية الجيزة طبيبان، وعلى لعضوية النقابة الفرعية الجيزة فوق السن 6 أطباء، وترشح على عضوية النقابة الفرعية الجيزة تحت السن 4 أطباء.
وتجرى النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، على مقاعد: رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على أن يكون المرشح مضى على قيده أكثر من 15 عاما، عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما، عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما، كما تم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة، على مقاعد: رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما، عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما، وعضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.
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