شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجالية المصرية فى استراليا تشارك بمبادرة" اتكلم عربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك العديد من أبناء الجالية المصرية فى استراليا بمبادرة" اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة.

وقالت السيدة فايزة ميلاد إنها سعيدة بالمشاركة في مبادرة" اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة ، داعية كل مصرى مقيم بالخارج زيارة مصر لكونها لا تستطيع وصف ما تشعر به إزاء الوطن.

كما شارك الطفل أدم مرقص المصرى المقيم بالعاصمة الاسترالية كانبرا فى المبادرة، مؤكدا أنه يعشق مصر، معرباً عن رغبته فى زيارة مصر لأنها بلده الأم كما يحب التحدث بالعربية رغم تواجده ولادته فى استراليا.

وشاركت الطفلة سينثيا مرقص بالمبادرة، مؤكدة أنها تحب مصر وتحب الحديث باللغة العربية، كما شارك جاكوب سيداروس بالمبادرة ، مؤكدا أنه يحب التحدث بالعربية.

وقالت السيدة مرام منير المقيمة بأستراليا منذ سنوات إنها تدعم حملة وزارة الهجرة المصرية " أتكلم عربي"، مؤكدة تضامنها مع المبادرة من خلال الحرص على أن يتحدث أولادها اللغة العربية طول الوقت بالمنزل.

ودعت إلى تشجيع السياحة في مصر، مؤكدة أنها بلد عظيم داعية السياح في انحاء العالم لزيارة مصر لرؤية جمال مصر.