شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. إصابة ماكرون بفيروس كورونا والرئيس السيسى يتمنى له الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19.

و أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص تمنياته بالتعافى والشفاء العاجل للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أعلن قصر الإليزيه فى وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المستجد.. وفيما يلى موجز أخبار مصر.

الرئاسة الفرنسية: إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الفرنسى جون كاستيكس فيما يتعلق بالبدء بتطعيم لقاح علاج اعراض كورونا المستجد، أنه "في حالة استيفاء الشروط ، ستبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر"، محددًا أن السكان غير ذوي الأولوية سينتظرون" نهاية الربيع".

الرئيس السيسى يتمنى الشفاء العاجل لماكرون ويوجه رسالة لفرنسا بشأن كورونا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص تمنياته بالتعافى والشفاء العاجل للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أعلن قصر الإليزيه فى وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:" خالص تمنياتي بالتعافى والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذى يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا.. وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، واؤكد علي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء.. حفظ الله جميع شعوب العالم".

طارق شوقي: إغلاق أى مدرسة بسبب كورونا قرار مديريتى التعليم والصحة فقط

طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المدارس بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله للمديريات: "يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بجميع مدارس الجمهورية واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات المعنية".

وزارة الصحة: ندرس نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا الصينى إلى مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان، أنها تدرس مع الجانب الصينى نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح الصينى لبدء التصنيع قريبا وتوفيرة محليا، على أن تكون مصر مركز أفريقيا فى تصنيع اللقاحات الحيوية والهامة.

وقالت الوزارة إن عملية تصنيع لقاح كورونا ستتم فى الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، مؤكدة أن مصر قادرة على تصنيع اللقاح وبأعلى مستوى من الجودة.

العربية: استثمارات وممتلكات الإخوان داخل مصر تقدر بـ300 مليار جينه

بلغت قيمة أصول استثماراته وممتلكاته التي تم حصرها حتى الآن داخل مصر ما يقارب من 300 مليار جنيه، وفقا لما كشفته قناة العربية، قائلة: "مازالت عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، تكشف عن معلومات مهمة وتفاصيل خطيرة تؤكد أن جماعة الإخوان كانت بمثابة "مافيا دولية" وتنظيم عنكبوتي متشعب ومتغلغل في كافة مناحي الحياة الاقتصادية في مصر، وبعض البلدان العربية".