شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تعلن قبول 1150 من الثانوية و456 متخصصين و1200 حقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، عن نتيجة القبول بكلية الشرطة لهذا العام، في مؤتمر صحفي، عقد بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة منذ قليل، والذى تتضمن قبول 1150 من طلاب الثانوية، و456 دفعة طلاب متخصصين ومن كلية الحقوق 1200 والإجمالي 2806.

وأكد مساعد وزير الداخلية أنه بلغ عدد المتقدمين لأكاديمية الشرطة هذا العام حوالي 55 ألف طالب، بينهم نحو 37 ألف ثانوية عامة، بينهم الحاصلون على 90‎%‎ حوالي 70 ألف طالب .

وتابع أن المتقدمين خضعوا للعديد من الاختبارات، وتمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى الاختبارات دون تدخل للعنصر البشري.

وأردف: تقدم لاختبار الرياضي نحو 14 ألف طالب ولاختبار الهيئة 14075 والمستهدف 2306، وتم قبول 1150 من الثانوية و456 متخصصين والحقوق 1200 والإجمالي 2806 .

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.