شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى قادم من جدة يدعى إصابته بكورونا لتجاوز إجراءات جمارك مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة هى الأولى من نوعها، حاول راكب مصرى قادم من المملكة العربية السعودية، الخروج مسرعا من جمارك مطار القاهرة مدعيا إصابتة بفيروس كورونا، وأن حالتة إيجابية وأبرز تحليلا يؤكد إيجابية حالته.

وعلى الفور قام مسئولى الجمارك باستدعاء فريق الحجر الصحى بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتبين أن الراكب "م-ا-أ" مصرى الجنسية كان قادما على رحلة شركة مصر للطيران رقم 2664 القادمة من جدة صباح اليوم الخميس، وكان قد أصيب بكورونا وأجرى تحليل إيجابى أعقبه تحليل آخر بعد تلقيه العلاج، ثم كان التحليل الأخير سلبى وأكد شفائه.

وتمكن بالفعل من الوصول به للقاهرة، وعند العرض فور وصوله لم تظهر عليه أى أعراض، وقام بإبراز تحليل الـPCR السلبى لأطباء الحجر، ثم بعد ذلك وفور وصوله لإنهاء إجراءات سفره من قبل رجال الجمارك حاول أن ينهى سفره بسرعه ولا ينتظر دوره فى "الطابور" كأى راكب عادى، فادعى إصابته بكورونا وأنه يريد أن يغادر المطار فى أقصى سرعة.

استدعى مسئولو الجمارك سلطات المطار وفريق الحجر الصحى الذى قام بسؤال الراكب، والذى تراجع عن ادعائه وقام بإبراز التحاليل القديمة التى تؤكد إصابته ثم التحليل الأخير الذى يؤكد شفائه، وعلى الفور قام رجال الجمارك باستئناف عملهم وإجراءتهم المتبعة مع الراكب.