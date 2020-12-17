شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية يعلن نتيجة كلية الشرطة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية عن نتيجة كلية الشرطة لهذا العام، من خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة منذ قليل.

واكد مساعد وزير الداخلية انه بلغ عدد المتقدمون للكلية هذا العام حوالي 55 الف طالب بينهم نحو 37 الف ثانوية عامة بينهم الحاصلين على 90 ‎%‎ حوالي 70 الف طالب .

وتابع ان المتقدمين خضعوا للعديد من الاختبارات وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في الاختبارات دون تدخل للعنصر البشري.

واردف ، تقدم لاختبار الرياضي نحو 14 الف طالب ولاختبار الهيئة 14075 والمستهدف 2306 .

وتابع ، تم استهداف 1150 من الثانوية و456 متخصصين والحقوق 1200 والإجمالي 2806 .

وتابع ، اعتمد وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة ، حيث

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.