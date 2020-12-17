شبورة كثيفة وأمطار.. خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ 72 ساعة مقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 إلى الإثنين 21 ديسمبر 2020: وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال ال 72 ساعة المقبلة ، كما يلى : - اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 60 % تقريبا ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) . أمطار خفيفة ( 50 % تقريبا ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( رشيد - بلطيم - الاسكندرية مطروح ) . وفرص أمطار خفيفة (40 % تقريبا ): على مناطق من الوجه البحري . فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من القاهرة الكبرى . فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( رأس غارب - الزعفرانة ) . شبورة مائية صباحا تكون كثيفة : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 : فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد .. العريش - رفح ) . فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من شمال الوجه البحري . شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد - يوم السبت 19 ديسمبر 2020 : شبورة مالية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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