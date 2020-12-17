الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع بدءا من اليوم الخميس أن تستقر حالة الطقس بشكل نسبي، حيث تنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء، أنه من المتوقع بداية من اليوم أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، فيما تظهر الشبورة المائية خاصة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، بالقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون هذه الظاهرة الأبرز خلال الـ 4 أيام المقبلة.

وأشار الخبراء، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية تكون خفيفة على القاهرة والوجه البحري.

وتابع الخبراء، أنه نظرا للتغيرات الحادة والسريعة لهذا التوقيت من العام حدثت بعض التغيرات الطارئة في الأحوال الجوية، توجد فرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من أسوان والأقصر وبحيرة ناصر وأبوسمبل يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.​