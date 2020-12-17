شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية»: علاج 3.6 مليون مواطن ضمن «الأمراض غير السارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٣.٦ مليون مواطن ومواطنة بمحافظة الشرقية حتي الآن، حيث بلغ متلقي الخدمة بالمبادرة الأولي أكثر من ١.٩ مليون مواطن، والمبادرة الثانية ١.٦ مليون سيدة.

وأضاف «مسعود» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، قامت خلال ٨٩ يوم منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٩٦٤٧١٤ مواطن ومواطنة بالمحافظة، بنسبة تغطية ١٢٥.٢%، وتهدف المبادرة إلى المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٦٤٤٩٣٠ سيدة بمحافظة الشرقية حتي الآن، موضحاً أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي على جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة «من ١٨: ٢٥ عام، ومن ٢٥: ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام» ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، مشيراً إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مضيفاً بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، والتأكيد على الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بارتداء الكمامات، حرصا على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.