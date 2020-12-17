شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية لضبط منافذ تصنيع وبيع المبيدات والأسمدة الزراعية المغشوشة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، من الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها، وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه أشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، بشن حملات تفتيشية على منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بقريتي شلشلمون وقمرونة بمركز ومدينة منيا القمح، أسفرت عن ضبط محلين لبيع المبيدات والمخصبات الزراعية يعملان بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما ،وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية.

وأكد مدير مديرية الزراعة بالشرقية، تواصل جهود المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.