شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف وإحراج على الهواء.. أزمة دعاء فاروق مع الشيخ أشرف الفيل بسبب رنة الهاتف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا فيديو خلاف المذيعة دعاء فاروق والشيخ أشرف الفيل في حلقة برنامج إسال مع دعاء، على شاشة النهار، بشأن هل الموسيقى حلال أم حرام.

في تفاصيل الفيديو، توجهت مشاهدة بسؤال للشيخ الفيل في مداخلة مع البرنامج، قائلة إنها ترغب في التحاق نجلها بمدرسة الموسيقى من أجل الاحتراف فهل الأمر حلال أم حرام؟.

من جانبه، رد الشيخ الفيل قائلاً: «الموسيقى حرام، وفقاً لما درسته وعلمته، أنا حاسس انها داخلة علشان تزعلنا من بعض»، لتقاطعه فاروق قائلة: مش حكم الشرع ياشيخنا، ليعاود الرد: «مقدرش اقول حاجة غير اللي ربنا قالها، مقدرش ارجع في كلامي، أنا بقول راي الشرع وانتي قولي رايك، لتقاطعه فاروق مجدداً، مطالبته بمعرفة نوع النغمة التي يضعها لهاتفه على الهواء.

وبعد تداول الفيديو، خرجت فاروق للرد على الجدل المثار، في بث مباشر على حسابها الرسمي على «فيس بوك»، قائلة: «البرنامج قائم على النقاش، الشيخ أشرف الفيل هو شيخ ذو قيمة، أنا لا استعرض راي ولكن بقول باقي الأراء التي طرحت منها دار الافتاء، وراي الكثير من العلماء».

وعن إحراجها الشيخ الفيل بمطالبته الكشف عن نغمة هاتفه، قالت: «إحنا في البرنامج لازم نستخدم الأمثلة علشان نقرب الكلام والاراء، علشان نعرف الحلال والحرام، وأنا لا استطيع أن يزعل مني الشيخ اشرف الفيل».