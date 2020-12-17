شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: مصر حققت مكاسب غير مسبوقة بالقطاع الزراعي في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر حققت مكاسب غير مسبوقة في القطاع الزراعي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه ومع قرب نهاية 2020 واقتراب عام 2021، ورغم الضربة الموجعة التي ضربها فيروس كورونا لكل القطاعات الزراعيه في العالم فإن مصر حققت مكاسب غير مسبوقه في القطاع الزراعي مع اصرار القيادة السياسيه المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي واللحاق بركب التطور الزراعي المستمر.

وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن مصر تمكنت من مواجهة كل التحديات في سبيل أن تظل مصر سلة غذاء للعالم أجمع، وأن يتمتع المصريين بأمن غذائي يتمثل في توفر جميع أنواع المنتجات الزراعية طوال أيام العام في سهولة ويسر وأسعار تناسب جميع الطبقات.

وأوضح نقيب الفلاحين أنه ومع التوجيهات الرئاسية المستمرة بالنهوض بالقطاع الزراعي وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها فقد تم فعليًا وقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتوسع في إنشاء مجمعات عمرانية بالمناطق الغير زراعية لاستيعاب النمو السكاني لمنع التعديات مستقبلا على الأراضي الزراعية.

وأشار «أبوصدام»، إلى أن الدولة قامت بالضرب بيد من حديد على المعتدين على الأراضي الزراعية وإزالة آثار الاعتداء، كما قامت باستراد أراضي الدولة التي استولى عليها البعض بدون وجه حق، وعملت الدولة على تقنين مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية لواضعي اليد الجادين في الزراعة، بالإضافة إلى السير قدمًا في المشروع القومي العملاق باستصلاح المليون ونصف المليون فدان.

ولفت «أبوصدام»، إلى أن في إطار التطوير والتحديث للقطاع الزراعي والتوسع الرأسي، فقد تم البدء في المشروع القومي لتحويل الحيازة الورقية إلى حيازة مميكنة فيما يعرف بكارت الفلاح الذكي، والذي سيتم الانتهاء منه قريبًا بغرض القضاء على الحيازات الوهمية والفساد الورقي والدفتري وتيسير المعاملات الزراعية للفلاحين وتوصيل الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف نقيب الفلاحين أنه تم البدء في المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر لاستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة الأمراض وتناسب المناخ المصري وتوفر مليارات الدولارات التي تستنزف في استيراد تقاوي الخضر، كما تم تدشين العديد من المبادارات التي تهدف لتحسين أحوال الفلاحين كمبادرة «القرية المنتجة» «ومبادرة حياة كريمة» «ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة زيتون»، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي وتحسين أحوال الفلاحين.

ولفت «أبوصدام»، إلى أن أحد النجاحات لمصر في عصر الرئيس السيسي، هو تدشين المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان داخل صوب زراعية لزيادة الإنتاجية والحد من استهلاك المياه والمستلزمات الزراعية الأخرى وتوفير المنتجات الزراعية طوال أيام العام بجودة عالية وأسعار مناسبة وخالية من الملوثات، كما اهتمت الدولة بتحسين عمليات تخزين الحبوب فدشنت المشروع القومي لبناء الصوامع للقضاء على مشاكل التخزين بالشون الترابية القديمة والحد من الفاقد من الحبوب، كما توسعت الدولة في إنتاج الأسمدة والاهتمام بقطاع الري كإنشاء قناطر أسيوط الجديدة، وتدشين مشروع الري الحقلي وتبطين وتأهيل الترع والتحول إلى نظم الري الحديثة.

وأوضح نقيب الفلاحين أن مصر بفضل الإرادة السياسية القوية استطاعت النهوض بالقطاع الزراعي فزاد الإنتاج السمكي من جراء التوسع في الاستزراع السمكي كمشروع «بركة غليون»، ونجحت مصر في الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة 96% تقريبًا بإنتاجية وصلت لمليون و900 ألف طن من الأسماك سنويًا، كما أوشكت مصر على الاكتفاء الذاتي من الدواجن بإنتاج نحو1.4 مليار طائر سنويًا، ووصلت مصر للاكتفاء الذاتي من البيض بنسبة 100% بإنتاج نحو 13مليار بيضة سنويًا.

ولفت «أبوصدام»، إلى أن مصر تربعت على المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال، وتصدرت مصر قائمة دول العالم في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، كما احتلت مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، حيث بلغت الكميات المصدره نحو 140 ألف طن بما يمثل 20% من الصادارات العالمية.

وأكد نقيب الفلاحين إلى أن مصر الآن باتت تتربع على عرش إنتاج التمور عالميًا، حيث تنتج 21% من الإنتاج العالمي بإنتاجية وصلت إلى 1.7 مليون طن سنويًا وتعيش مصر حاليًا في اكتفاء ذاتي من كل الخضروات والفواكه الأساسية بأسعار مناسبة، كما تكتفي ذاتيًا من حبوب الأرز، ورغم أننا ما زلنا نستورد القمح والزيوت واللحوم الحمراء لسد العجز السنوي في هذه المنتجات إلا أننا حققنا في فترة وجيزة إعجازًا فعليًا في التنمية الزراعية، وبالعمل والجد سوف تصل مصر للمكانة الزراعية التي تليق بها.