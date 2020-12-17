شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح من مدرب لياقة بدنية للحصول على جسم رشيق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مدرب اللياقة البدنية عمر لبيب، نصائح للحصول على جسم رشيق وصحي عبر ثلاث خطوات أبرزها التقليل عن تناول السكر.

وأوضح لبيب خلال استضافته مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أن السكر بجميع أنواعه لا سيما الأبيض يُضعف 50% من الجهاز المناعي للجسم ويعمل على تراكم الدهون التي يُصعب حرقها.

ونصح بالامتناع عن تناول الطعام الذي يحتوي دهون، كالزبدة والسمن والزيت، لضررها البالغ على الجسم، مشيرا إلى أن رياضة المشي يومين في الأسبوع لمدة من 30 إلى 40 دقيقة يُحسن من اللياقة البدنية ويساعد للحصول على جسم رشيق.