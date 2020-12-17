شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الصف الأول الثانوى العام بشمال سيناء دون شكاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوى العام عن طريق المنصة التعليمية دون شكاوي، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان في مادتى الرياضيات واللغة الفرنسية.

وأشار رضوان إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوى العام يبلغ 3394 طالبا وطالبة، من بينهم 3248 طالبا وطالبة نظاميين و146 طالبا وطالبة خدمات.

وأضاف أن الفرصة متاحة لكل الطلاب لآداء الامتحانات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً، حيث يتم السماح بدخول الطلاب على «السيستم» من المدارس أو من المنازل، فهى امتحانات تجريبية تهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما تساعد الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد، وهناك مركز واحد للتصحيح في ديوان عام المديرية بالعريش.

ومن جانبه، أضاف عاطف العلاقمى مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بمديرية التربية والتعليم، أن الامتحانات متواصلة، حيث يؤدى الطلاب السبت المقبل الامتحان في مادتى الفلسفة والمنطق والفيزياء، ويوم الأحد المقبل في مادتى التاريخ والكيمياء.

وأشار العلاقمي إلى تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المديرية بالعريش لمتابعة الامتحانات التي يؤديها الطلاب الكترونيًا عن طريق جهاز «التابلت».. كما تم تشكيل غرف دعم فنى لتسهيل عملية إجراء الامتحان التجريبى، وإعداد قاعة مجهزة بالحواسب الآلية متصلة بمنصة خاصة بالمنظومة الجديدة.