شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كبير لطلاب أولى ثانوى بامتحان الرياضيات واللغة الثانية التدريبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المدارس الثانوى بإدارة المستقبل التعليمية بمحافظة القاهرة حضور كبير من طلاب الصف الأول الثانوى العام لأداء الامتحان التجريبى فى مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، حيث راعت المدارس تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب أثناء أداء الامتحان بالتباعد وارتداء الكمامات.

وأكد الطلاب، سهولة الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى والتعامل والإجابة عن الأسئلة بصورة واضحة دون توقف لسيستم الامتحان، موضحين أن تجربة التدريب على التقييم الجديد مهمة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى ستكون بدرجات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى انطلق الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان، ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت، ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.