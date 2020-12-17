شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملات تطهير موسعة بشمال الجيزة لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة الجيزة، في تنفيذ حملات تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة يشترك فيها "الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطرى والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفى السياق، بدأت منذ قليل أجهزة حى شمال الجيزة بالتعاون مع هيئة النظافة والطب البيطرى والزراعة وسوق الجملة وحى الوراق، حملات تطهير مكبرة بحى شمال الجيزة لتطهير الشوارع والميادين و المستشفيات والاسواق ومواقف السيرفيس وأماكن التجمعات، بحضور اللواء أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة، وأمير عباس ورمضان عمارة نواب رئيس الحى ووسام أبو الفضل مدير ادارة البيئة ومسئولي القطاعات المشاركة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن الحملات تقام فى الفترة من يوم 15 وحتى يوم 27 من الشهر الحالى وسوف يتم تجديدها دورياً وستكون على مرحلتن لضمان وصولها لكافة قطاعات المحافظة حيث تشمل المرحلة الأولى أحياء العمرانية، شمال الجيزة، بولاق الدكرور، الهرم، الوراق والمرحلة الثانية بأحياء العجوزة، الدقى، الطالبية، جنوب، المنطقة الصناعية بالإضافة إلى مراكز ومدن منشأة القناطر، أوسيم، كرداسة، أبو النمرس، الحوامدية، البدرشين، العياط، الصف، أطفيح، الواحات البحرية.

وأشار المحافظ، إلى أن المنشآت التى سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق وأسواق الماشية والكنائس والأديرة والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والأماكن السكنية التى بها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالاصطفاف اليومى لجميع معدات التطهير، ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التى تم تحديدها، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.