شكرا لقرائتكم خبر عن انحسار الأمطار وعودة الشبورة.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى آخر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد اليوم الخميس ، استقرارا نسبيا فى الأحوال الجوية، على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تنحسر فرص الأمطار، ولكن تعود الشبورة الكثيفة فى الظهور مرة أخرى .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل طقس اليوم الخميس ، على كافة أنحاء الجمهورية ، كما يلى :

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة

- طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة

- طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى

- أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى

أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح

- أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر

- شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى

- الطقس بارد ليلا على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.