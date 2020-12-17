شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد استمرار امتحان أولى ثانوى التدريبى بالمحافظات المعطلة للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" إن قرار تعطيل الدراسة اليوم الخميس فى المدارس لم يوقف امتحانات الصف الأول الثانوى التدريبية، موضحا أن الاختبارات مستمرة اليوم للطلاب ومتاح لهم الدخول من المنزل على منصة الامتحانات.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوى العام، الدخول على منصة الاختبار الإلكترونى من المدارس أو المنزل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، كما يؤدى الطلاب اليوم الخميس الامتحان التجريبى فى مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصدر القرار رقم 9620 لسنة 2020م بتعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 17 /12/ 2020 م بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية (طلبة ومدرسين) وذلك بعد أن تعرضت المحافظة لموجة من الطقس السيئ اليوم تسببت في هطول كثيف للأمطار مصحوبة ببرق ورعد.

أوضح محافظ الشرقية، أن هذا القرار جاء حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.



أكد المحافظ، استمرار رفع حالة الطوارئ فى جميع المراكز والمدن والأحياء وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة ومواجهة أى آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتعامل معها فورا لحين انتهاء موجة الطقس السيئ والتى قد أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

