شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بموسكو يجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سفير مصر فى موسكو إيهاب نصر مباحثات أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف.

وبحسب بيان السفارة الروسية فى القاهرة، شهد اللقاء تبادل لوجهات النظر حول الأوضاع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ناقش الجانبان المصرى والروسى قضايا تعزيز التنسيق فى السياسة الخارجية بين القاهرة وموسكو من حيث التأكيد على التسوية السياسية لمواقف الصراع فى المنطقة استنادا إلى القانون الدولى.

وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، قد صرح أمس الأربعاء، أن موسكو تعتبر سياسة الولايات المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط غير بناءة، وفي أعقاب المحادثات التي أجراها في زغرب مع نظيره الكرواتي، جوردان رادمان، حسبما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، علق لافروف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي اتهم موسكو بزعزعة الاستقرار في المتوسط .

وقال لافروف:"أما سياسة الولايات المتحدة في شرق المتوسط فلا نزال نعتبرها غير بناءة" مضيفا أن الولايات المتحدة تحظر عمليا على جميع دول المنطقة التعاون الطبيعي مع روسيا، سواء كان ذلك في المجال العسكري التقني أو على أي صعيد مهم آخر".

وكان بومبيو قد قال، يوم الثلاثاء، إن روسيا "تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط من خلال نشر معلومات مضللة وتقويض السيادة وإشاعة الفوضى"، إلى جانب زعمه أن موسكو "تواصل انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا".