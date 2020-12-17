شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 53 شاباً.. والتفتيش على 299 منشأة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 53 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شابين من ذوى القدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 143 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية- فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر نوفمبر الماضى- أن المديرية قامت باستخراج 51 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وعقد 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 39 متدرباً .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 115 منشأة بنظام الدورى النهاري، والقيام بـ 17 حملة، وتحرير 18 محاضر سلامة وصحة مهنية ، والقيام بـ 5 ندوات توعية، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 299 منشأة وتسجيل 21 مخالفة ، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالى