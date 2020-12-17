قرار جمهوري بتخصيص أرض بالعاشر من رمضان لإقامة مدفن صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 648 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 1227.84 فدان ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان ؛ لغرض المنفعة العامة بدون مقابل لاستخدامها في إقامة مدفن صحي تحت إشراف وزارة البيئة ، نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.​