محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بكفر شكر وطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية شملت المرور على عدد من مشروعات الصرف الصحي والمعالجة، للوقوف على نسب التنفيذ، ودفع الأعمال، وتذليل المشكلات والعقبات، وتفقد عددًا من المشروعات بمدن كفر شكر وطوخ، بتكلفة إجمالية تخطت النصف مليار جنيه.

رافق المحافظ المهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، والدكتورة أماني محمد إبراهيم مدير إدارة المشروعات.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يجري الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

كما تفقد محطة معالجة نامول، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي امياي، والتي جرى تسليم موقع الأرض منذ فترة قريبة، والمحطة الوسيطة بطوخ للاطمئنان على سير العمل، وذلك من خلال غرفة التحكم الموجودة بالمبنى، وميزان السيارات وخط السير.