محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل للتمويل الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ 5 يوليو الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوافق على قرض من البنك الدولي بـ500 مليون دولار لتمويل الإسكان الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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