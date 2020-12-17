شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 51 مدرسة للإحلال والتجديد والتوسعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة الأبنية التعليمية فرع المنيا، طرح 51 مدرسة بمدن وقري المحافظة، داخل 9 إدارات تعليمية للإحلال والتجديد والتوسعة، والإنشاء ضمن خطة الهيئة للعام المالي 2020- 2021 . وأكد مسؤول الهيئة أن المدارس تشمل توسعة، وإحلال وتجديد، وانه تم تحديد موعد لإنهاء الإجراءات الإدارية للبدء في التنفيذ . من جانبه أشاد محمد فؤاد الرشيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بخطو الهيئة في طرح 51 مدرسة. لدعم العملية التعليمية بجميع مدن وقري المحافظة. ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنشات التعليمية . الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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