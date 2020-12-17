شكرا لقرائتكم خبر عن فرق مرورية بالطرق السريعة للحد من السرعات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الإدارة العامة للمرور بالمنيا فرق بالطرق السريعة الأربعة الصحراوي الغربي، والزراعي السريع، والصحراوي الشرقي، والجيش الجديد، بهدف الحد من السرعات في ظل التقلبات المناخية، وسوء حالة الطقس .
ووضعت الفرق المرورية، تحت إشراف اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، علامات تحذيرية لتقليل السرعات ببعض المنحنيات، والتقاطعات، ومداخل ومخارج المراكز والقرى، والمحافظة .
كما أعلن مرفق إسعاف المنيا، حالة الطوارئ، من خلال مراكزه المنتشرة بجميع الطرق، والتأهب تحسبا لوقوع حوادث مرورية .
بينما شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على يقظة غرف العمليات ومتابعة الأحوال المناخية، وإرسال تقرير كل ساعتين. والتحرك السريع في حاله وقوع حوادث، أو سقوط أمطار غزيرة .
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الوضع في مصر
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اصابات
123,153
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تعافي
105,719
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وفيات
6,990
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