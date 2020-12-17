شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: 31 ديسمبر آخر موعد للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن 31 ديسمبر الجاري هو آخر يوم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح.

طالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح بمجالس المدن، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، بجانب تحديد مبلغ 50 جنيها لمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 متر فأقل بجميع مراكز المحافظة الستة.

وجه المحافظ رؤساء مجالس المدن بسرعة تفعيل اللجان الفنية ولجان البت في التصالح في مخالفات البناء والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة..مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة.