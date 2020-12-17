شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: إغلاق أى مدرسة بسبب كورونا قرار مديريتى التعليم والصحة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المدارس بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في كافة المنشآت التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله للمديريات: "يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بجميع مدارس الجمهورية واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الوزارات المعنية".

وأكدت الوزارة على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن ظهور أي حالات إيجابية لفيروس كورونا وعدم السماح بالعودة للمصابين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عاملين إلا بعد تقديم ما يفيد شفاءهم، مع ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بكافة البيانات الخاصة بالمصابين طلاب أو معلمين أو عاملين لإخطار الوزارة بها.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للشخص المخالط لإحدى مصابى فيروس كورونا سواء كان هذا المخالط طالب أو معلم أو من العاملين بالمنشآت التعليمية يطبق عليه العزل المنزلي مدة 14 يوما حرصا على صحة الطلاب وجميع العاملين، مشددة على أن إغلاق أي مدرسة يتم بناء على قرار من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة ولا يتم بقرار من المدرسة منفردًا، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.