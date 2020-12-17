شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح معامل بحثية بكلية الهندسة لتطوير البحث والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان مجموعة من المعامل والمراكز التعليمية والبحثية بكلية الهندسة بحلوان كأحد مخرجات المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد الجارحى عميد كلية الهندسة بحلوان، كما حضر فعاليات الافتتاح عدد من عمداء الكليات وهم الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، بالإضافة إلى الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى.

وأعرب الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن سعادته بقيام جامعة حلوان بتنفيذ وافتتاح مثل هذه المشروعات الضخمة والفريدة، والتى من شأنها أن تساهم فى دفع البحث العلمى والابتكار والتطوير، ودفع عجلة التعليم والتحول الرقمى والإلكترونى، ورفع تصنيف جامعة حلوان لاعتمادها على العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

وقال الدكتور ماجد نجم، فى بيان صادر عن الجامعة، إن جامعة حلوان دائماً ما تسعى لأن تكون سباقة ورائدة فى جميع المجالات التى تتوافق مع خطة الدولة وتنفيذا للخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان وتنفيذ جميع مشروعاتها على أرض الواقع.

وتهدف هذه المشروعات إلى تطوير العملية التعليمية والبحوث العملية والتطبيقية وتقديم الخبرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتوفير الأجهزة العلمية المتطورة الخاصة بأبحاث النانو تكنولوجي والإلكترونيات والاتصالات ودعم الابتكارات والمنظومات الصناعية و تطوير و تحسين العملية التعليمية باستخدام أحدث نظم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

وقد شمل الافتتاح الآتى:

1- مركز دراسات وأبحاث النانوتكنولوجي ومقره كلية الهندسة بحلوان ويتبع إداريا جامعة حلوان و يشارك في أنشطته كليات الهندسة بحلوان وهندسة المطرية و العلوم و الصيدلة و الاقتصاد المنزلي.

2- معامل الاتصالات الالكترونيات الحديثة بكلية الهندسة بحلوان.

3- مركز الابتكار ودعم تطوير المنتجات بكلية الهندسة بحلوان.

4- بالإضافة مركز التميز للنظم التعليمية الذكية بكلية الهندسة بحلوان.الممول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.