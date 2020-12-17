شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس يستقبل وفد «الطفولة والأمومة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، محمد محمود عز، منسق محافظة كفر الشيخ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وألاء خفاجى، مدير وحدة حماية الطفل بالوحدة، ونسرين النحاس، ومسئولي الشؤون الإجتماعية. وناقش اللقاء الموضوعات الهامة التي تخص الأطفال وكيفية حماية الطفل وتقديم البلاغات على خط النجدة المجاني ١٦٠٠٠. وأكد رئيس المركز والمدينة تقديم كل الدعم الإجتماعي والنفسي والقانوني لمسئولى حماية الطفل للقيام بعملهم الانساني. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة مطوبس يستقبل وفد «الطفولة والأمومة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.